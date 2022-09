Künstler Christoph Büchel ist für provokante Aktionen bekannt. 2019 sorgte er auf der Biennale in Venedig für Gesprächsstoff, als er ein Schiffswrack ausstellte, mit dem Hunderte Flüchtlinge von Libyen aus nach Europa hatten gelangen wollen. Doch schätzungsweise 800 Menschen starben. Vier Jahre zuvor musste ein Moschee-Kunstprojekt in einer Kirche für die Biennale schließen. Büchel hatte für den isländischen Pavillon eine Moschee in einer ehemaligen katholischen Kirche gebaut. 2010 richtete der Künstler einen Swingerclub in der Wiener Secession ein. Und auch die goldene, vier Meter große Statue des türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan bei der Biennale in Wiesbaden 2018 ging laut einer Sprecherin auf Büchels Kappe.