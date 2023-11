Mit dem Lauf will die Thüringische Krebsgesellschaft ein Zeichen für die Krebsprävention durch Bewegung setzen. Gelaufen werden konnten im Stadion 400 Meter oder fünf Kilometer. Die längere Strecke konnte auch mit Nordic Walkin absolviert werden. Schirmherr der Veranstaltung war in diesem Jahr Oberbürgermeister Thomas Nitzsche (FDP).

Wer wollte, konnte seine Stadion-Runde auch gemeinsam mit dem Olympioniken Jonathan Hilbert drehen. "Sport kann helfen, negativen Stress abzubauen und uns ins Gleichgewicht bringen. Einen besonderen Boost erhalten all die positiven Dinge noch zusätzlich, wenn man Sport in der Natur treibt, am besten zusammen mit Freunden. Sport hält gesund, Sport verbindet", so der Olympia-Medaillengewinner.

In Thüringen erhalten täglich ungefähr 40 Menschen die Diagnose Krebs. "Wir stehen seit mehr als 30 Jahren Menschen mit einer Krebserkrankung und deren Angehörigen in ganz Thüringen zur Seite. Mittlerweile sind wir in fünf Beratungsstellen aktiv.", so Astrid Heßmer, Geschäftsführerin der Thüringischen Krebsgesellschaft e.V. "Mit vielfältigen Projekten liegt uns die Krebsprävention ebenfalls besonders am Herzen."