"Don’t stop the music!", heißt das Motto der diesjährigen Kulturarena in Jena – und das nehmen die Veranstalter wörtlich. Das Festival in der Saalestadt beginnt am 10. Juli traditionsgemäß mit einem Theaterspektakel. Ende des Ereignisses ist der 21. August und die am Dienstag veröffentlichte erste Programmhälfte verspricht sechs bunte Konzertwochen und viel Unterhaltung im Sommer. Nachdem Corona die Veranstaltung in den letzten Jahren ausgebremst hatte, planen die Veranstalter wieder mit voller Kapazität. Wie immer werden die Vorstellungen mitten in der Stadt auf dem Theatervorplatz am Theaterhaus Jena stattfinden.