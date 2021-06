Ganze 17 Konzerte hat die diesjährige Kulturarena vom 21. Juli bis 15. August im Programm. Für zwei davon sind die Tickets bereits vergriffen: das Eröffnungskonzert von Thees Uhlmann mit Band am 21. Juli und die Abschlussveranstaltung mit Rainald Grebe und Fortuna Ehrenfeld. Das wundert kaum: Grebe war von 1999 bis 2004 Schauspieler und Dramaturg am Theaterhaus Jena und hat seitdem eine besondere Bindung zur Saalestadt.

Das Ticketsystem geriet wegen der hohen Nachfrage an seine Grenzen. Bildrechte: www.kulturarena.de

Weil das Interesse an den Tickets in diesem Jahr sehr hoch sei, geht der Veranstalter von zahlreichen Parallelbestellungen aus. Eintrittskarten könnten auf mehreren Wegen geordert werden: am Ticketschalter, online und telefonisch. Zum Teil hätten Käufer doppelt erworbene Tickets für ausverkaufte Veranstaltungen aber wieder storniert. Zeitweise war das Buchungssystem überlastet.