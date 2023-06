Am 13. Juli startet das erste Konzert zur 31. Kulturarena in Jena. Es warten insgesamt mehr als 50 Veranstaltungen im sommerlichen Open-Air-Ambiente auf die Besucher. Das Festival dauert bis zum 20. August 2023.

Die Kulturarena teilt sich programmatisch in eine Konzert-, Film-, Theater- und Kinderarena. Auftakt ist am Freitag, dem 16. Juni und Sonnabend, dem 17. Juni, mit der Arena-Ouvertüre. Die Jenaer Philharmonie spielt mit "Sing Along" zwei Konzerte traditionell auf dem Festplatz in Lobeda-West, um auch das größte Wohngebiet der Stadt ins Festivalgeschehen einzubinden. Ob "Hey Jude" von den Beatles, "Über sieben Brücken musst du gehen" von Karat oder "Waterloo" von Abba - die Zuschauer sind ausdrücklich zum Mitsingen aufgefordert. Wie schon in den Vorjahren gibt es am Samstag ein Vorprogramm der Musik- und Kunstschule Jena.