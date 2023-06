Am 13. Juli startet das erste Konzert zur 31. Kulturarena in Jena. Es warten insgesamt mehr als 50 Veranstaltungen im sommerlichen Open-Air-Ambiente auf die Besucher. Das Festival dauert bis zum 20. August 2023.

Nach 15 Jahren bekommt der Platz vor dem Theaterhaus eine neue Sitztribüne, die alte war verschlissen. Sie bietet 750 Sitzplätze, 2.250 Stehplätze und 5 Stellplätze für Rollstuhlfahrer. Letztere sind nun mittendrin und erhöht statt am Arena-Rand.

Die Kulturarena teilt sich programmatisch in eine Konzert-, Film-, Theater- und Kinderarena. Auftakt war bereits am 16. Juni und 17. Juni mit der Arena-Ouvertüre , bei der die Jenaer Philharmonie Klassiker zum Mitsingen gespielt haben.

Das Festival in der Saalestadt beginnt am 5. Juli vorab mit einem Theaterspektakel. Für das Stück "Vom Dorf" holt das Theaterhaus Jena das thüringische Land in die Stadt - Aufführungen gibt es täglich bis 9. Juli.