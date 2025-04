Kulturarena Jena

2. Juli bis 17. August



Konzerte (Auswahl)

13.-14. Juni | Arenaouvertüre "Very British"



10. Juli | Skilbeck & Flo Mega and the Ruffcats

12. Juli | Tocotronic

18. Juli | Bulgarian Cartrader & Ão

22. Juli. | Arenaspezial im Volkshaus: Ein rundum gelungener Abend

23. Juli | Lady Blackbird

29. Juli | Arenakustim im Volksbad: Fazer

31. Juli | Amy Macdonald (ausverkauft)

7. August | Max Herre & Joy Denalane

9. August | Thomas D & The KBCS

13. August | Bonaparte: "The Quiet Show"



Mehr Informationen zum Programm finden Sie auf der Website der Kulturarena Jena.