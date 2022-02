Der Ansturm auf die Kulturarena-Tickets hat am Dienstag zu technischen Problemen geführt. Wie Veranstalter JenaKultur MDR THÜRINGEN bestätigte, ist wegen Überlastung des Servers das Ticketbestellsystem zusammengebrochen. Ab Mittwochmittag solle der Online-Ticketkauf wieder möglich sein, so Produktionsleiter Kristjan Schmitt. Er bedaure den Ärger vieler Kulturarena-Fans. Sollte es zu Fehl- oder Doppelbuchungen gekommen sein, könnten Betroffene eine Mail an tickets@jena.de mit Buchungsnummern und Screenshots oder anderen Nachweisen schreiben. Laut Schmitt wird alles so schnell wie möglich bearbeitet.

Den Ansturm der Kulturfans hielt der Server nicht aus. Archivbild. Bildrechte: MDR/Werner Lengenfelder