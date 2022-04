Für das Kulturarena-Festival 2022 ist am Montag eine zweite Ticket-Verkaufsrunde gestartet. Im ersten Schwung war im Februar und März zunächst nur die Hälfte der verfügbaren Karten für die 27 Konzerte in den Verkauf gegangen, so Produktionsleiter Kristjan Schmitt. Nun sei das gesamte Kontingent freigegeben, teilte JenaKultur als Veranstalter mit. So sind unter anderem auch für die Auftritte von Danger Dan, Jan Delay, Helge Schneider, Sona Jobarteh oder der Indie-Pop-Band "Von Wegen Lisbeth" Tickets wieder online buchbar oder in der Tourist Information Jena zu haben.