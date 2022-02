Stadtplanung Zwei mögliche Standorte für Kunsthaus Jena gefunden

Für das in Jena schon lange gewünschte Kunsthaus gibt es jetzt zwei Standort-Vorschläge. Wie Oberbürgermeister Thomas Nitzsche (FDP) am Mittwoch sagte, haben sich das alte Straßenbahndepot und die Imaginata als realisierbar erwiesen. Ein Neubau auf dem Eichplatz oder am Engelplatz hatten sich nach genauer Analyse durch eine Expertengruppe als zu teuer erwiesen.

Die Imaginata in Jena ist einer von zwei möglichen Standorten für das Kunsthaus. Bildrechte: MDR JUMP