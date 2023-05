Erstmals ist es Forschern gelungen, Bakterien aus der Steinzeit zu rekonstruieren und deren Naturstoffe wiederherzustellen. Dieses Ergebnis wurde nun in der renommierten Wissenschaftszeitschrift "Science" veröffentlicht. Beteiligt waren Forscher vom Jenaer Leibniz-Institut für Naturstoffforschung und Infektionsbiologie und vom Leipziger Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie.

Die Wissenschaftler haben es geschafft, Naturstoffe neu herzustellen, die vor 100.000 Jahren von Bakterien produziert wurden. Dafür nutzten sie den Zahnstein von Neandertalern und Frühmenschen und isolierten daraus einzelne DNA-Fragmente von Bakterien. Mit Hilfe modernster bioinformatischer Methoden wurden diese Bruchstücke dann, wie bei einem enormen Puzzlespiel, wieder zusammengesetzt. Selbst unbekannte Gene konnten so rekonstruiert werden. Das Ergebnis sind Erbinformationen längst ausgestorbener Bakterien.

Die DNA dieser uralten Bakterien wurde dann synthetisiert, kloniert und in moderne, heutige Bakterien eingefügt. Diese sind in der Lage, denselben Naturstoff zu produzieren, wie die uralten, bisher unbekannten Bakterien. Weltweit ist das eine Sensation, denn dadurch eröffnen sich riesige Forschungsmöglichkeiten. Durch die neue Methode kann die chemische Vielfalt von Mikroben genutzt werden, die im Laufe der Erdgeschichte lebten. Wichtig ist das für die Suche nach neuen Antibiotika.

Bakterien stellen eine Vielzahl spannender Chemikalien her, sogenannte Naturstoffe, darunter auch Antibiotika und therapeutische Wirkstoffe. Bisher suchten Forscher nur in heute lebenden Bakterien danach. Mit der neuen Methode kann nun auch in ausgestorbenen Bakterien danach gefahndet werden. Der Vorteil: Gegen die uralten Naturstoffe bestehen hoffentlich noch keine weit verbreiteten Resistenzen.