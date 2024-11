Richtfest und Fördergeld Leuchtenburg: So geht die Arbeit am Aufzug voran

Hauptinhalt

22. November 2024, 00:20 Uhr

Richtfest an der Leuchtenburg im Osten von Thüringen – für die Bergstation, zu der der neue Aufzug 60 Meter in die Höhe fahren soll. Dabei hat Wirtschaftsminister Tiefensee (SPD) sechs Millionen Euro Fördergeld für den knapp sieben Millionen Euro teuren Bau überreicht. In einem Jahr sollen Gäste dann per Schräglift auf die Burg fahren können.