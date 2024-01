Barrierefreiheit Die Leuchtenburg im Wandel: Mit dem Schrägaufzug zur Burg

18. Januar 2024, 07:53 Uhr

Burgen wurden einst auf Berge gebaut, um möglichst uneinnehmbar zu sein. Doch die 800 Jahre alte Leuchtenburg im Osten Thüringens, eine der am besten erhaltenen Burgen Deutschlands, will künftig ganz leicht bezwingbar sein. Quasi per Knopfdruck – mit einem Schrägaufzug. Lange hatte die Stiftung Leuchtenburg, die die Burganlage 2007 kaufte und mit der Porzellanwelten-Ausstellung zu einer Touristenattraktion entwickelte, um diesen Aufzug gekämpft. Inzwischen laufen die Bauarbeiten.