Mehrere Jenaer Chöre und zahlreiche Passanten haben sich am Samstag an einer "Liederkette für Toleranz und Vielfalt" beteiligt, einer Aktion im Rahmen der Initiative "Weltoffenes Thüringen". Schon zum Auftakt am Mittag waren rund 500 Menschen zum Johannistor gekommen, sangen gemeinsam den Kanon "Nach dieser Erde" und das Volkslied "Die Gedanken sind frei".

Bildrechte: MDR/Anke Preller