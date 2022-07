Pletz, der am Uniklinikum Jena das Institut für Infektionsmedizin und Krankenhaushygiene leitet, rechnet allerdings damit, dass viele Menschen im Herbst und Winter leicht an Corona erkranken. Diese Menschen müssten dann zu Hause bleiben. Es stelle sich die Frage, wie es dann um die kritische Infrastruktur stehe.

Der Infektiologe befürchtet zudem, dass die Zahl der Menschen mit Long-Covid-Symptomen ansteigt. Noch würden die gesundheitlichen Langzeitfolgen nicht so häufig auftreten wie zunächst angenommen. Aber es gebe auch in Thüringen eine substanzielle Zahl an Patienten, die so schwer erkrankt seien, dass sie nicht mehr ihrer Arbeit nachgehen könnten. Im Winterhalbjahr könne das tatsächlich zu einem größeren Problem auswachsen, so Pletz.