Professor Stallmach: Bei uns ist es so, dass wir mittlerweile Termine für das Frühjahr 2022 vergeben und damit dem Patienten natürlich nicht adäquat helfen können. Denn wenn ich jetzt Probleme habe und ich kriege einen Vorstellungstermin in einem halben Jahr, dann frage ich mich, wie ernst werde ich überhaupt genommen? Und deshalb ist es eben auch so wichtig, dass der Hausarzt, die Hausärztin der primäre Ansprechpartner ist. Die Leitlinie soll auch ihnen helfen, so die Versorgung der Patienten vor Ort zu verbessern.