Für Claudia Ellert steht fest, dass den Betroffenen vor allem der Anfang des mühevollen Behandlungsweges leichter gemacht werden muss. Und da kommen als erste Ansprechpartner die Hausärzte ins Spiel: "Was wir dringlich brauchen sind Strukturen, strukturierte Pfade für Diagnostik und Therapie. Der einzelne Hausarzt mit seinen begrenzten zeitlichen und personellen Kapazitäten kommt an Grenzen, wenn er sich in so ein weites Feld einarbeiten muss, ohne einen Leitfaden an der Hand zu haben. Das fehlt Hausärzten in erster Linie: strukturierte Pfade zu Diagnostik und Therapie." Die Verbände müssen also Leitlinien entwickeln, die Hausärzte stärker für das Thema sensibilisieren und Weiterbildungen in diesem Bereich anbieten.