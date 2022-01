Das Universitätsklinikum und Stadt Jena wollen mit einer Studie mehr über Langzeitfolgen einer Corona-Infektion erfahren. Wie beide am Mittwoch mitteilten, sollen alle Einwohner mit überstandener Infektion in der Region befragt werden. In Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt werden dafür in den kommenden Wochen mehr als 4.600 Personen angeschrieben und gebeten, sich anonym an der Studie zu beteiligen. Sie alle haben einen mindestens zwölf Wochen zurückliegenden positiven PCR-Befund.