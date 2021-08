Derweil hat Thüringen hat trotz eines Anstiegs der Neuinfektionen mit dem Coronavirus weiterhin die niedrigste Sieben-Tage-Inzidenz bundesweit. Nach Angaben des Robert Koch-Institutes (RKI) lag der Wert am Samstag bei 13,2 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern in sieben Tagen. An den Tagen zuvor waren es noch 12,6 und 11,1. Bundesweit lag die Inzidenz am Samstag bei 51,6.