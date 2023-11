Den Auftakt machte am Montagabend eine Diskussion zum Thema "Männlichkeit - alles toxisch oder was?". Insgesamt standen mehr als zehn Workshops, Vorträge und Gespräche auf dem Programm. Es wurde zum Beispiel ein Workshop zu "männlicher Sprachlosigkeit in Beziehungen und im Beruf" angeboten. In einem weiteren Seminar ging es um gesellschaftliche Ignoranz gegenüber männlicher Verletzbarkeit.