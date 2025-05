Ein mit einem Messer bewaffneter Mann hat in Jena einen Polizeieinsatz ausgelöst. Wie die Beamten mitteilten, hatte der 41-Jährige am Samstag in einem Mehrfamilienwohnhaus im Stadtteil Lichtenhain Bewohner mit dem Messer bedroht. Nach dem Notruf wurden sofort mehrere Streifenwagen zum Tatort geschickt.