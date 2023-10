Die Stadtkirche St. Michael in Jena hat sich am Samstag in ein "Restaurant der Herzen" verwandelt. An weiß gedeckten und festlich geschmückten Tischen konnten 300 bedürftige Menschen ein Martins-Gans-Essen genießen. Der sogenannte "MartinsSchmaus", eine Benefizaktion, fand zum inzwischen siebten Mal statt.

Die Jenaer Stadtkirche war bis auf den letzten Platz besetzt. Bildrechte: MDR/Anke Preller