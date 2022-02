Eine unbekannte flüssige Substanz ist am Donnerstagmorgen in einer Firma im Gewerbegebiet Maua in Jena ausgetreten. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, ging es Mitarbeitern nach dem Kontakt mit der Flüssigkeit immer schlechter. Sie seien ins Universitätsklinikum Jena gebracht worden. Wie viele Mitarbeiter betroffen sind, ist unklar.