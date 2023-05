Chronisches Fatigue-Syndrom Wenn selbst das Fernsehen zu anstrengend ist

Und noch etwas ist ihr wichtig: "Gerade, wenn das Leben in so kleinen Grenzen stattfindet, lernt man, was wirklich wichtig ist. Wir verbringen viel zu viel Zeit damit, uns für Geld oder was auch immer aufzuopfern und vergessen, dabei zu leben und das zu genießen, was wir haben". Und gerade ihre Gesundheit nehmen viele als selbstverständlich, sagt sie. "Und wenn du dann krank bist, ist die Gesundheit das Einzige, was du dir wünschst."