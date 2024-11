Bei einem Streit zwischen zwei Männern in einem Obdachlosenheim in Jena hat am Samstagabend ein Bewohner den anderen mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt. Laut Polizei flüchtete der mutmaßliche Täter nach der Auseinandersetzung, wurde allerdings wenig später festgenommen.

Bildrechte: IMAGO / Herrmann Agenturfotografie