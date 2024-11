Bei einem Streit zwischen zwei Männern in einem Obdachlosenheim in Jena hat am Samstagabend ein Bewohner den anderen mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt. Der 59 Jahre alte mutmaßliche Täter flüchtete zunächst, wurde aber kurze Zeit später von der Polizei festgenommen und sitzt seit Sonntagmittag in Untersuchungshaft. Gegen den Deutschen wird nun wegen versuchten Totschlags ermittelt.

Bildrechte: Johannes Krey