In Jena ist ein Mann mutmaßlich von seiner Partnerin attackiert und schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei wurde der 41-Jährige in einer Wohnung von der 47-Jährigen mit einem Messer niedergestochen. Bei der Partnerin handelt es sich demnach um die Wohnungseigentümerin. Sie gilt als Hauptverdächtige.

Am Sonntag nahm die Polizei in Jena zwei Tatverdächtige mit. Bildrechte: imago/Ralph Peters

Die Polizei war am frühen Sonntagmorgen von Zeugen wegen einer lautstarken Auseinandersetzung in die Juri-Gagarin-Straße gerufen worden. Der Grund für die Auseinandersetzung und den Angriff war zunächst unklar. Der 41-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht und ist mittlerweile wieder in einem stabilen Zustand. Die 47-jährige Hauptverdächtige wurde bereits am Montag einem Haftrichter vorgeführt.