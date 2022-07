Die meisten der Frühchen liegen bis zur 35. Woche auf der Station. Dann sollen sie stabil trinken, frei atmen und ohne Magensonde ernährt werden. In den ersten Wochen bekommen sie bis zu 16 Milliliter Milch pro Mahlzeit, etwa zwölf Mal pro Tag. In der Milchküche bereiten Annette Himmelreich und ihre Kolleginnen die kleinen Fläschchen zu. Die Zutaten werden genau abgewogen: gespendete Muttermilch, außerdem Eiweiß, Vitamine und Mineralstoffe.

Deshalb hoffen die Klinik-Mitarbeiterinnen, dass es bald wieder mehr Spenderinnen gibt. So wie Katrin Müller, die am Vormittag mit einer Kühltasche voller steriler Einwegflaschen vorbeikommt. Sie bringt die Milch, die ihr eigenes Kind nicht braucht. Leider können alle jungen Mütter maximal sechs Monate spenden, dann verändert sich die Zusammensetzung der Muttermilch. Für Frühgeborene ist sie dann nicht mehr geeignet.

Die Spenderinnen können die Milch zuhause einfrieren und dann in die Klinik bringen. Dort wird sie zwischengelagert, getestet, pasteurisiert und schließlich an die Frühchen verfüttert. Die Mütter der Frühgeborenen freuen sich über die Muttermilchspenden. Für die meisten von ihnen ist die Frühgeburt ein Stress-Erlebnis. Deshalb haben viele der Mütter Probleme mit dem Milchfluss und können ihr Kind nicht selbst stillen.

Der Hilferuf der Kinderklinik scheint zu wirken. In den vergangenen Tagen haben sich mehrere Mütter gemeldet und möchten in Zukunft auch spenden. Wenn alles gut geht und der Gesundheitscheck erfolgreich ist, können bald wieder alle Frühchen wieder mit Spendermilch versorgt werden.

Wer ebenfalls Muttermilch an die Kinderklinik in Jena spenden will, kann sich telefonisch in der Frauenmilchbank anmelden: 03641- 9329629.