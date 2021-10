"So ein Stoff ist ein Glücksfall für einen Regisseur", sagt der 52-jährige, in Dornburg aufgewachsene Arnstedt. Normalerweise denke er für einen Spielfilm in 2D und nicht in 3D. So sei diese 360-Grad-Ganzkuppel-Projektion für ihn und das Team eine große Herausforderung gewesen. Inszenierte Bilder, ganze Schlacht-Szenerien haben sie mit spezieller FullDome-Technik gedreht.