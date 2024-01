Bildrechte: dpa

Thomas Nitzsche ist bei der Wahl 48 Jahre alt. Er wurde in Zeulenroda geboren und lebt seit 1990 in Jena. 1995 nahm er ein Studium an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena auf. Er studierte Anglistik und Politikwissenschaft und promovierte 2007. Von 2008 bis 2018 war er Fachreferent der Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek in Jena. 2003 wurde er erst Kreisvorsitzender der Jungen Liberalen, 2007 übernahm er auch den Kreisvorsitz der FDP in Jena und im Saale-Holzland-Kreis. 2018 trat er bei der Wahl zum Oberbürgermeister von Jena an. Im ersten Wahlgang bekam er mit 26,9 Prozent die meisten Stimmen und setzte sich in der Stichwahl klar gegen SPD-Amtsinhaber Albrecht Schröter durch. Nitzsche ist verheiratet und hat zwei Kinder.

Die FDP des Kreisverbandes Jena und Saale-Holzland nominierte Nitzsche am 18. November laut einer Mitteilung einstimmig.

Bildrechte: CDU Jena

Stephan Wydra ist zum Zeitpunkt der Wahl 47 Jahre alt. Er wurde in Straubing (Bayern) geboren. Er studierte Medizin in Leipzig und arbeitete als Facharzt in mehreren Städten. 2013 kam er nach Jena, wo er acht Jahre in leitender Funktion in einem privaten Medizinunternehmen tätig war. Seit 2021 ist er Oberarzt für Mikrobiologie, Virologie und Epidemiologie sowie Krankenhaushygiene in der Zentralklinik Bad Berka im Weimarer Land. Seit 2021 ist er Mitglied im Kreisvorstand der CDU Jena, seit 2022 gehört er dem Landesvorstand der CDU in Thüringen mit den Schwerpunkten Gesundheit, Familie und Soziales an. Er kandidiert erstmals für ein öffentliches Verwaltungsamt.

Bildrechte: Katrin Schaarschmidt

Kathleen Lützkendorf ist 46 Jahre alt, stammt aus Querfurt in Sachsen-Anhalt und lebt seit 1997 in Jena. Hier studierte sie Erziehungswissenschaften und schloss mit einem Master ab. Von 2004 bis 2014 war sie Sozialarbeiterin in Jena, arbeitete dann als Referentin für die Grünen-Landtagsfraktion und ist seit 2019 Mitarbeiterin im Thüringer Ministerium für Migration, Justiz und Verbraucherschutz. Sie ist Co-Vorsitzende der bündnisgrünen Stadtratsfraktion und seit 2019 Ortsteilbürgermeisterin des Jenaer Zentrums.

Bildrechte: Marcelle Pum

Ulf Weißleder ist 54 Jahre alt und tritt als parteiloser Kandidat für die Stadtratsfraktion "Bürger für Jena" zur OB-Wahl an. Der zweifache Familienvater wurde einstimmig als Kandidat gewählt. Weißleder ist Angestellter einer Krankenkasse und hat sich in den vergangenen Jahren als Streiter für den Nahverkehr im Jenaer Norden einen Namen gemacht.

Die Wählergruppe "Bürger für Jena" ist seit 1994 im Jenaer Stadtrat vertreten, derzeit mit drei Stadträten.

Die Partei Die Linke hat Jens Thomas für die Wahl des Oberbürgermeisters in Jena nominiert. Er ist Vorsitzender des Stadtverbands der Partei sowie des Stadtrats, dem er seit 2004 angehört. Thomas kandidiert in Jena auch für den Thüringer Landtag, der voraussichtlich am 1. September neu gewählt wird. Der gebürtige Geraer (Jahrgang 1976) hat Geschichte und Politik studiert, ist verheiratet und hat drei Kinder. Er ist Mitarbeiter des Linke-Bundestagsabgeordneten Ralph Lenkert.

Allgemeiner Hinweis Da die Parteien sehr unterschiedliche Zeitpunkte wählen, um ihre Kandidaten zu nominieren, kann es vorkommen, dass wir diese noch nicht erfasst haben. Wir freuen uns über jeden Hinweis per Mail an online-thueringen@mdr.de, falls ein Kandidat fehlen sollte.

Die Stadt Jena