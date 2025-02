Die Bundesanwaltschaft hatte am vergangenen Freitag Freiheitsstrafen in Höhe von sechs Jahren und zehn Monaten sowie fünf Jahren und neun Monaten gefordert. Sie wirft den beiden in Gera lebenden Männern vor, einen Anschlag auf das Parlament in Stockholm geplant zu haben. Dafür sollen sie auch versucht haben, eine Schusswaffe auf einem Basar in Tschechien zu kaufen. In dieser Zeit wurden sie bereits vom Verfassungsschutz observiert.