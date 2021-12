Erlebnis- und Wissenschaftszentrum 42 Millionen Euro - Ausbau des Optischen Museums Jena wird teurer als geplant

Der umfangreiche Umbau des Optischen Museums in Jena zur Erlebniswert soll wesentlich teurer werden, als zunächst angenommen. Unter anderem stehen aufwändige Sanierungen für den Brandschutz an. Das Museum erwartet Kosten von bis zu 42 Millionen Euro - doppelt so viel wie angesetzt.