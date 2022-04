Ist das noch zeitgemäß?

"In den 90er Jahren wurde da nicht so drauf geachtet, dass Karfreitag ein stiller Feiertag ist. Das hat sich erst in den Nullerjahren klar herauskristallisiert und führte dazu, dass wir an den Karfreitagen keine Veranstaltungen machen", erinnert sich Sperling. "Man könnte darüber noch mal neu diskutieren", schließt er an. Zwar würden die Regeln akzeptiert, aber es brauche da eine Neuorientierung. Gerade in einem Land wie Thüringen, wo nicht mehr so vielen Menschen in der Kirche seien. Da könne man sicher mal eine Erhebung machen und schauen, was die Leute dazu meinen. "Die Diskussion könnte man auf jeden Fall mal anschieben."