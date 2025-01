Die Stadt Jena will künftig Parkplätze für den Wohnungsbau nutzen. Dafür hat sie ihre Stellplatz-Satzung überarbeitet. Diese schreibt eine gewisse Anzahl an Auto-Stellflächen vor. Genau die will die Stadt reduzieren. So soll es künftig dort weniger Stellplätze geben, wo es eine gute oder sehr gute Anbindung zu Bus und Bahn gibt.