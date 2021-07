Nach dem Ärger um nächtliche Partys im Jenaer Paradies hat sich die Situation nach Ansicht der Stadt etwas entspannt. Das sagte Ordnungsdezernent Benjamin Koppe (CDU) am Mittwoch nach dem zweiten Treffen eines im Juni gebildeten Arbeitskreises. In der "Lenkungsgruppe Paradies21" suchen Vertreter unter anderem von Polizei, Jugendamt, Straßensozialarbeit und dem Jugendparlament nach Lösungen. So sollen vier über das Stadtgebiet verteilte Flächen fernab von Wohngebäuden das Paradies testweise entlasten.