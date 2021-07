Freizeit Jena: Party machen auf dem Autobahntunnel statt im Paradies

Um den Paradiespark in Jena von Feiernden zu entlasten, sollen Jugendliche auf vier Flächen in der Stadt ausweichen. Fernab von Wohngebäuden soll etwa am Saalebogen und auf dem Lobdeburgtunnel gefeiert werden dürfen.