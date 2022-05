In Jena geht die Polizei dem Verdacht eines Schirm-Sprungs von einem Baukran nach. Nach Angaben der örtlichen Inspektion hat am Sonntagmorgen gegen 3:15 Uhr ein Zeuge den Notruf gewählt und berichtet, ein Unbekannter sei auf einen Baukran am Inselplatz geklettert. Weiter habe der Anrufer gesagt, der Kletterer habe einen Gleitschirm dabeigehabt, um damit von dem Kran zu springen. Als Polizeibeamte am Kran angekommen seien, hätten sie den vermeintlichen Springer nicht angetroffen. Es sei daher offen, ob es zu dem Sprung kam. Die Polizei fertigte eine Anzeige wegen Hausfriedensbruchs und rief weitere Zeugen auf, sich zu melden.

Der Baukran auf dem Inselplatz in Jena beim Richtfest auf der Campus-Baustelle Ende April Bildrechte: MDR/Olaf Nenninger