Auch die Herstellungskapazitäten für individuell angepasste Chemotherapien und andere Infusionen zur ambulanten Behandlung sind deutlich gestiegen. Wurden an zwei mittlerweile aufgegebenen Standorten in Jena etwa 180.000 Infusionen pro Jahr hergestellt, sind es nun rund 300.000. Über Arztpraxen kommen die Infusionen aus Jena zu Patienten im gesamten Bundesgebiet. Neue Therapien in der Krebsbehandlung und immer weniger Krankenhausbetten sorgen laut Wegner für eine weiter steigende Nachfrage.

Im Pharmapark Jena, einem denkmalgeschützten Industriegebäude aus dem Jahr 1923, sind die Medipolis-Kompetenzen jetzt gebündelt. Auch Verwaltung und Geschäftsführung des Familienunternehmens sind eingezogen. Das 2008 von den Brüdern Christian und Ingmar Wegner gegründete Unternehmen ist seither in mehreren pharmazeutischen Bereichen gewachsen. So betreibt das Unternehmen auch sechs Apotheken, einen Onlineshop, versorgt Arztpraxen und Kliniken und bietet Dienstleistungen in der pharmazeutisch-pflegerischen Versorgung für ambulante Pflege an.