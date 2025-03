Eigentlich sollte es in diesem Jahr losgehen auf dem alten Klinikgelände in der Jenaer Bachstraße. Die Pläne waren gemacht. Vor dreieinhalb Jahren hatten sie der damalige Wissenschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) gemeinsam mit Prof. Walter Rosenthal, seinerzeit Präsident der Universität Jena , hoffnungsvoll präsentiert.

Die dann umgebaute ehemalige Frauenklinik wäre das Herzstück des neuen Pharmazie-Instituts geworden. Rundherum moderne Gebäude, wo jetzt noch vieles vor sich hingammle, so der Plan. Kostenpunkt für den Campus: 109 Millionen Euro. Doch das Geld vom Land kommt vorerst nicht. Es ist vor dem Regierungswechsel hängen geblieben. Die Bauanmeldung lag der alten Landesregierung zwar seit zwei Jahren vor, wie die Uni bestätigte, die Finanzierungsvereinbarung wurde von Finanzministerin Heike Taubert aber nicht mehr unterschrieben. Das Projekt Wissenschaftscampus an der Bachstraße steht gewissermaßen auf Halt.

Denn eng geht es schon lange zu in den veralteten Pharmazie-Laboren. Sie sind dazu noch verteilt auf ein halbes Dutzend Gebäude im Stadtgebiet. Maximal 75 Studenten pro Jahr können dort ausgebildet werden. Die Bedingungen sind also wenig attraktiv - weder für Studenten noch für Mitarbeiter. Mit dem neuen Institut sollte das Pharmazie-Studium in Jena nicht nur national und international aufschließen, es hätten auch mehr junge Menschen zu Apothekern und Pharmazeuten ausgebildet werden können. Über hundert pro Jahrgang, in diese Richtung sollte es gehen. Derzeit rennen die Pharmaziestudenten der Uni nicht unbedingt die Türen ein.