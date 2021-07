Gefragt nach einer aktuellen Pilzschwemme dämpft der Fachmann meine Erwartungen. Zwar begünstige das Wetter örtlich tatsächlich das Pilzwachstum, in der Breite mache sich das aber nicht bemerkbar. Von einer "Pilzschwemme" wolle er deshalb nicht reden. Zumindest nicht in dem Sinne, dass überall Pilze aus dem Boden schießen würden. Manche Pilzarten, wie Täublinge oder Steinpilze, hätten aber einen sogenannten "Sommeraspekt". Das heißt, sie wachsen zwar auch im Herbst, wenn die Bedingungen stimmten - also wenn eine gewisse Wärme und vor allem Feuchtigkeit vorhanden sind. Ihren Wachstumshöhepunkt allerdings hätten sie im Sommer.

Es ist kompliziert in Thüringen - nicht nur mit der Politik. An verschiedenen Orten gebe es verschiedene Bedingungen, führt Keil aus. Jena sei beispielsweise durch ein warmes Klima, Muschelkalkboden und teils windige Stellen an den Hängen geprägt. Das führe dazu, dass Feuchtigkeit schneller trockne und die Pilze dort nicht die besten Bedingungen hätten. Trotz des allgemein günstigen Wetters könne es also sein, dass lokal keine oder nur wenige Pilze zu finden seien. Zudem bräuchten unterschiedlichen Arten auch unterschiedliche Reize, um zu wachsen. Zum Beispiel bestimmte Temperaturspektren und Feuchtigkeitsdauern. Das alles müsse zusammenkommen, damit bestimmte Pilzarten wachsen.