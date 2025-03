Das Zeiss-Planetarium Jena feiert im kommenden Jahr 100. Geburtstag. Es ist das dienstälteste Planetarium der Welt - aber alles andere als museumsreif. Damit das so bleibt, kommt das denkmalgeschützte Gebäude in die Kur.

Mehrere Millionen Euro will der Betreiber, die Jenaer Sternevent GmbH, in den Außenbereich, die Kuppel und die Technik investieren.

Die letzte große Sanierung liegt allerdings einige Zeit zurück. So wirkt die Innenkuppel mit ihren Fugen und Dellen wie ein Iglu. Diese komplette Projektionsfläche zu erneuern, das allein sei schon eine Herausforderung wegen der denkmalgeschützten Architektur, sagt Jörg Hühn, Geschäftsführer der Sternevent GmbH.

Doch nur so komme die modernste Projektionstechnik auch richtig zur Wirkung. Die liefert einmal mehr die Carl Zeiss AG Jena. Projektoren der neuesten Generation, die noch gar nicht auf dem Markt sind, sollen eingebaut werden, kündigt Hühn an. Zudem sind die Jenaer Planetarier auf der Suche nach dem weltbesten Audiosystem für so große Kuppeln.