Jugend gründet Zwei Jahre am Rezept gefeilt: Jenaer Schülerinnen gehen mit plastikfreien Kaugummis in Bundes-Wettbewerb

27. März 2025, 00:35 Uhr

Zwei Schülerinnen aus Jena haben zwei Jahre lang an einem Rezept für einen plastikfreien Kaugummi gefeilt. Am Donnerstag treten sie mit ihrem Produkt im Finale des Wettbewerbs "Jugend gründet" an.