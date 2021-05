Die Polizei in Jena ermittelt nach drei zerstörerischen Streifzügen von vermummten Personen durch Jenas Innenstadt wegen schweren Landfriedensbruchs und Sachbeschädigung. Bei allen Vorfällen ist ein ähnliches Muster zu erkennen: Eine Gruppe von jeweils rund 20 Personen beschädigte mutwillig Gebäude und Fensterfronten als Zeichen eines angeblich politischen Protestes. Die mutmaßlichen TäterInnen werden jeweils in der linksorientierten Szene vermutet. Der Gesamtschaden liegt bei fast 200.000 Euro. Ob hier jeweils dieselben Akteure am Werk waren, wird von der Polizei geprüft.

Rund zwei Dutzend vermummte Personen zogen am 11. November durch Jena und bewarfen Polizisten mit Steinen und Feuerwerkskörpern. Mülltonnen wurden angezündet und als Barrikaden zweckentfremdet. Der Protest richtete sich laut des Aufrufs vor der Versammlung gegen die Mieterhöhung in der Innenstadt. Anwohner filmten die Ereignisse und stellten der Polizei die hier gezeigte Handyaufnahme zur Verfügung. Neben einem Polizeiwagen wurden Scheiben einer Bank und eines Restaurants zerstört. Die Polizei vermutet die TäterInnen in der linken Szene. Die "SOKO Innenstadt" wurde eingerichtet.

Hier wurde eine Bankfiliale attackiert. Bildrechte: MDR/Olaf Nenninger

Am Abend des 13. März haben etwa 20 Vermummte eingeschlagene Schaufensterscheiben und beschmierte Wände in Jenas Innenstadt hinterlassen. Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD) verurteilte die Angriffe auf die Geschäfte und sprach von politisch motivierten Taten. Er bezog sich dabei auf ein im Internet veröffentlichtes Bekennerschreiben, das die Zerstörungswut begründete mit dem Protest gegen das Räumen eines besetzten Hauses in Berlin und einer zu verurteilenden "neoliberalen Stadtpolitik" in Jena. Die Echtheit des Bekennerbriefes ist noch in Prüfung.

In der Nacht zum 2. Mai wurden die Fenster zweier Bankfilialen in der Innenstadt zerstört. Zeugen berichteten auch hier von vermummten Personen. Nach Polizeiangaben wurden bei einer Bankfiliale auf einer Länge von 25 Metern alle Fenster entglast. Die Fassaden wurden mit Farbbeuteln und Schmierereien überzogen. Auch hier geht die Polizei davon aus, dass es sich um TäterInnen aus der mutmaßlich linken Szene handelt. Wieder tauchte ein Bekennerschreiben auf, in dem diesmal Investitionen von Banken in Rüstungskonzerne verurteilt wurden. Die Polizei prüft auch hier derzeit noch die Echtheit.

Auch hier traf es eine Bankfiliale. Bildrechte: Alexander Reißland/MDR

Ob es sich um dieselben mutmaßlichen Täter handelt, werden die weiteren Ermittlungen zeigen. "Genau können wir das natürlich erst sagen, wenn wir die Täter ermittelt haben. Aber schon bei den ersten Taten im November 2020 gingen wir aufgrund der angegriffenen Objekte und der an den Tatorten hinterlassenen Schriftzüge und Symbole von einer Tätergruppe aus, die dem linken Spektrum zuzuordnen ist. Für die Taten am 13. März und am 2. Mai 2021 tauchten dann auf einer einschlägigen Plattform Bekennerschreiben auf, die auch auf linke Urheber hinweisen" erklärt Polizeioberkommissarin Franziska Groh zu den Vorfällen.

15.000 Euro Belohnung für sachdienliche Hinweise wurden bereitgestellt, die zu 10.000 Euro von der Stadt und 5.000 Euro von der Sparkasse Jena-Saale-Holzland ausgelobt wurden.