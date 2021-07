Ermittlern der Jenaer Kriminalpolizei ist ein Schlag gegen die Verbreitung von Kinderpornografie gelungen. Bei sechs Beschuldigten in Apolda, Jena und im Saale-Holzland-Kreis wurden nach Polizeiangaben in den vergangenen zwei Wochen Wohnungen durchsucht und Datenträger beschlagnahmt. Sie werden derzeit mit dem Thüringer Landeskriminalamt ausgewertet. Die Beschuldigten werden verdächtigt, kinderpornografische Schriften besessen, erworben und verbreitet zu haben. Nach derzeitigem Erkenntnisstand handelten die mutmaßlichen Täter unabhängig voneinander. Die Ermittlungen dauern an.