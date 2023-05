In Jena hat die Polizei am Samstag ein besetztes Haus binnen weniger Stunden geräumt. Mehrere Menschen hatten das leerstehende Gebäude der Friedrich-Schiller-Universität am Morgen besetzt. Auf Transparenten forderten sie "Leerstand gestalten" und "Für ein autonomes Zentrum in Jena". In einer Pressemitteilung verwies die Gruppe darauf, dass das Gebäude seit mindestens sechs Jahren leer stehe. Dabei sei es in Jena fast unmöglich, bezahlbaren Wohnraum zu finden. Jahrelanger Leerstand wirke in dieser Situation paradox.

Unterstützer der Besetzer auf der Straße vor dem Gebäude- Bildrechte: MDR/Johannes Krey