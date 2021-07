Nach der Randale in Jenaer Innenstadt am 13. März hat die Thüringer Polizei 138.000 Handynummer im Rahmen einer Funkzellenabfrage überprüft. Das ergab eine Nachfrage der Landtagsabgeordneten Katharina König-Preuss (Linke) und Madeleine Henfling (Grüne) am Donnerstag in der Fragestunde des Thüringer Landtags. Zuerst hatte die Ostthüringer Zeitung darüber berichtet.