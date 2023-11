Im Osten Jenas hat die Polizei am frühen Sonntagnachmittag einen mutmaßlichen Schützen mit Waffengewalt gestoppt. Ein Polizeisprecher sagte MDR THÜRINGEN, es handele sich um einen 19-Jährigen, der zuvor aus einer Wohnung heraus offenbar Pyrotechnik auf Passanten abgeschossen hatte. Zeugen hatten daraufhin die Polizei verständigt.

Als die Beamten vor Ort waren, sei der mutmaßliche Täter mit einem waffenähnlichen Gegenstand auf die Straße gerannt und habe auf Ansprache nicht reagiert. Schließlich hätten die Beamten ihn mit einem Schuss in den Oberschenkel gestoppt und überwältigt. Der junge Mann werde derzeit im Jenaer Uniklinikum behandelt und gelte nach aktuellem Stand als leichtverletzt.

Über das Tatmotiv und die Hintergründe gebe es bislang keine Erkenntnisse, sagte der Polizeisprecher. Auch stünden noch Untersuchungen auf Drogen oder Alkohol aus. Der mutmaßliche Täter sei jedoch bereits polizeibekannt und in der Vergangenheit unter anderem mit Bedrohungs- und Betäubungsmitteldelikten auffällig geworden.

Der Tatort in der Dreßlerstraße in Jena ist weiträumig abgesperrt. Die Polizei sichert in der Wohnung des Mannes und auf der Straße noch Spuren.