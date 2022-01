An Neujahr hatte ein Mann in seiner Wohnung randaliert. Als die Polizei eintraf, setzte er sich gewaltsam zur Wehr und verletzte mehrere Polizisten. Wenige Tage später starb der Mann.

Laut Polizei und Staatsanwaltschaft hatte der Mann am Neujahrsmorgen in seiner Wohnung in Jena randaliert. Seine Mutter habe die Polizei gerufen. Gegen die eingesetzten Beamten sei der Mann gewalttätig geworden. Den Angaben nach sind fünf Polizisten verletzt worden, einer davon schwer. Die Beamten konnten den Mann schließlich zu Boden bringen und fesseln. Dabei wurde er ohnmächtig, hieß es. Er sei von einem Notarzt versorgt und ins Uni-Klinikum in Jena eingeliefert worden. Dort sei er am 4. Januar gestorben.