Davon abgesehen stellt das Post-Covid-Syndrom die Medizin vor viele weitere Rätsel. So ist auch in der Post-Covid-Ambulanz in Jena eine deutliche geschlechtliche Disposition zu beobachten. Demnach sind Frauen häufiger von Post Covid betroffen als Männer. Laut Andreas Stallmach liegt der Anteil der weiblichen Patienten in Jena bei 65 Prozent.