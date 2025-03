Etwa 3.000 Patienten werden derzeit in dem Zentrum betreut. Weitere 700 stehen auf der Warteliste. Das Zentrum bündelt internistische, rehabilitationsmedizinische und neuropsychologische Kompetenzen. Es ist die zentrale Anlaufstelle für Menschen, die an den Langzeitfolgen einer Viruserkrankung leiden, sagt der Leiter, Professor Andreas Stallmach.

Die Patienten bleiben drei Tage in Jena und werden in der Tagesklinik ausführlich untersucht. Dazu kommt bei Bedarf sozialmedizinische Beratung und telemedizinische Betreuung.

Ein Behandlungskonzept, das in dieser Kombination bundesweit einzigartig ist, so Stallmach. Und ein Konzept, das den ganzen Menschen im Blick habe - und nicht nur einzelne Symptome. So wird zum Beispiel ein individuelles Training angeboten, dass die kognitiven Fähigkeiten verbessere.